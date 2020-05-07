«Погода за окном травит душу и манит на прогулку»: Лука Затравкин призвал оставаться дома

Сын художника Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин, вес которого, напомним, составляет 242 килограмма, в Instagram заявил, что в эти теплые майские деньки очень важно оставаться дома.

«Друзья, всем нам погода за окном травит душу, манит на прогулку. Но нет! Мы с вами знаем, что именно сейчас важно оставаться дома, и позволить солнышку и врачам победить COVID-19». Лука Затравкин

Как отметил Лука Затравкин, он участвует в челлендже «Завяжи шнурки дома». Пианист призвал всех сделать то же самое. При этом он опубликовал снимок со своими кроссовками, которые поставил на рояль. По словам пианиста, это символ того, что он остается дома и приближает таким образом победу над коронавирусом.

Отметим, что Лука Затравкин стал известен на всю страну, когда застрял в туалете самолета. Один из пассажиров заснял потуги молодого человека и выложил забавный ролик в Сеть. Сам пианист позже отмечал, что никто и никогда не писал о его победах на международных конкурсах, а как только он угодил в неприятность, так сразу получил огромную известность.