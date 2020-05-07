Анастасия Стоцкая поздравила с днем рождения дочку от мужа-армянина

Певица и актриса Анастасия Стоцкая в Instagram поздравила с днем рождения свою дочь Веру. Девочке 7 мая исполнилось три годика. Отметим, что ребенка они родила от ресторатора, армянина по национальности Сергея Абгаряна, за которого вышла замуж в 2010 году. У пары также есть совместный сын Александр. Ему в этом году исполнится девять лет.

В комментариях пользователи взорвались восторгом. Все отметили, что девочка растет настоящей красавицей.

«Какая Вера красивая! Дай бог самой светлой и счастливой судьбы вашему сокровищу!» «Пусть у вас всегда будут самые нежные и особые, трепетные отношения мамы и дочки! Пусть будет много радостных дней! Интересных увлечений! Самого беззаботного детства! И чтобы рядом всегда была самая любящая семья!»

Добавим, что некоторые пользователи и хейтеры Анастасии Стоцкой по-прежнему уверены, что ребенка звезда родила от поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова. Как известно, у звезд ранее был бурный роман, который, правда, ни к чему не привел.