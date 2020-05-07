Молодой и красивый: Андрей Разин опубликовал последнее прижизненное фото своего отца

Как отметил продюсер, 7 мая 2020 года родителю исполнился бы 81 год.

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram разместил снимок своего отца Александра Вацлавовича Разина, который родился в белорусском городе Гродно.

«Светлая память моему папе. К сожалению, он не дожил до сегодняшнего дня, но память о нем будет всегда в моем сердце. Это последнее его прижизненное фото, сделанное в 1964 году в городе Сочи. Он трагически погиб. Царствие ему небесное». Андрей Разин

Отметим, что родители Андрея Разина разбились в ДТП, когда ему не было и года. Трагедия случилась у села Константиновка Ставропольского края 14 августа 1964 года. Сам Разин появился на свет в сентябре 1963 года.

Отметим, что из-за смерти родителей продюсер «Ласкового мая» в течение восьми лет воспитывался в Кисловодском санаторном детском доме. У него за плечами крайне тяжелое детство.

Продюсер «Ласкового мая» сегодня достаточно часто взрывает информационную повестку своими записями в социальных сетях, в которых порой нелестно отзывается о других звездах шоу-бизнеса. У него хватает недоброжелателей в светской тусовке.