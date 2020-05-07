Настоящая «Мандаринка»: Манукян покрасился в рыжий и станцевал в бассейне

Давид Манукян решил принять участие в своеобразном челлендже вместе со своим товарищем Гусейном Гасановым. Это было вполне ожидаемо, ведь быть волонтером не так уж и просто (недавно Дава взял на себя эту миссию), после такого нужно отдыхать. Прежде всего Дава наполнил на крыше дома бассейн и въехал в него на велосипеде. На этом испытания не закончились, ведь Гасанов придумал миссию потруднее — покрасить волосы в ярко-рыжий цвет. Манукян всегда мог отказаться, но решил идти до конца, так что теперь избранник Ольги Бузовой выглядит вот так.

Совсем как настоящая «Мандаринка», из новогоднего совместного клипа со своей возлюбленной. Поклонники блогера остались в восторге от такого преображения, и Дава поблагодарил их видеороликом с зажигательным тверком в бассейне. Посмотреть на танец можно здесь.