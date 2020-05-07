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Настоящая «Мандаринка»: Манукян покрасился в рыжий и станцевал в бассейне

Возлюбленный Ольги Бузовой продолжает шокировать своих подписчиков в соцсети.

Настоящая «Мандаринка»: Манукян покрасился в рыжий и станцевал в бассейне
Давид Манукян. Фото: instagram.com/dava_m

Давид Манукян решил принять участие в своеобразном челлендже вместе со своим товарищем Гусейном Гасановым. Это было вполне ожидаемо, ведь быть волонтером не так уж и просто (недавно Дава взял на себя эту миссию), после такого нужно отдыхать. Прежде всего Дава наполнил на крыше дома бассейн и въехал в него на велосипеде. На этом испытания не закончились, ведь Гасанов придумал миссию потруднее — покрасить волосы в ярко-рыжий цвет. Манукян всегда мог отказаться, но решил идти до конца, так что теперь избранник Ольги Бузовой выглядит вот так.

Давид Манукян
Давид Манукян. Фото: instagram.com/dava_m

Совсем как настоящая «Мандаринка», из новогоднего совместного клипа со своей возлюбленной. Поклонники блогера остались в восторге от такого преображения, и Дава поблагодарил их видеороликом с зажигательным тверком в бассейне. Посмотреть на танец можно здесь.

 

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