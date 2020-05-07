«ГлавВред – одна из них»: Рудковская обвинила редактора известного проекта в шантаже

В Сети все больше обрастает деталями скандал, который вызвала публикация одного из известных новостных порталов, принадлежащих Наталье Шкулевой, супруге Андрея Малахова. Материал был посвящен сыну Рудковской и Плющенко, 7-летнему Саше. Ссылаясь на Telegram-канал, журналисты сообщили о ненормальном поведении мальчика и даже указали диагноз.

Мать Саши Плющенко, продюсер Яна Рудковская яростно ринулась в бой, отвечая порталу в Сети. Она объявила о своем решении отправиться не только в российский суд, но и в Страсбургский, лишь бы наказать обидчиков. За нее вступились многие звездные друзья и коллеги, они выразили свою поддержку. Спустя несколько дней главный редактор портала разместила материал о том, что их статья о Саше Плющенко – это не мнение редакции или авторский материал. К тому же синдром, который «приписали» звездному наследнику, по их мнению, не является чем-то обидным и оскорбительным.

На это Рудковская среагировала незамедлительно. Продюсер Димы Билана высказалась персонально в адрес главного редактора портала. Светская львица впервые сообщила, что именно эта журналистка 8 лет назад шантажировала ее, став обладателем медкарты из частной клиники, в которой по беременности наблюдалась Рудковская:

«Она радостным голосом мне говорит, что ей удалось её достать, а точнее (как потом выяснилось, украсть из медицинского центра). Этот журналист начинает меня шантажировать этим» — написала в своем Telegram-канале продюсер, отметив, что впервые сообщает об этом общественности.

Светская львица считает, что материал, который выпустил портал о ее сыне, — не что иное как месть за то, что 8 лет назад Рудковской удалось добиться как снятия статьи по материалам ее медицинской карты с публикации, но и увольнения журналиста, которая ее подготовила. В суд супруга Евгения Плющенко намерена обратиться в самое ближайшее время: «Ответчиков по этому делу будет много! Эта «ГлавВред» — одна из них».