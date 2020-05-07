«Самая красивая»: дочь Политова выросла и стала невероятно похожа на отца

Когда-то солист группы «На-На» Владимир Политов был кумиром миллионов. Симпатичный парень слыл настоящим сердцеедом. И, возможно, это в какой-то степени сказалось на его браке с девушкой по имени Ольга, которая после 10 лет брака сбежала от него с дочкой Аленой в Германию.

Экс-супруга со своим бывшим мужем больше не общается, а вот наследница музыканта поддерживает с отцом тесную связь.

«Безгранично люблю этого человечка!» — как-то призналась она.

Многие почитатели таланта Политова замечают, что девушка с каждым годом становится все больше и больше похожей на своего отца. Красота и харизма явно не обошли ее стороной. Однако, как оказалось, это не доставляет ей особой радости. Мало того, она скептически относится к своей привлекательности.

«Я знаю, что далеко не красотка», — заявила она в личном блоге, выразив негодование по поводу хвалебных статей в СМИ в ее адрес.

Однако армия поклонников Политовой не согласилась с этим замечанием.

«Самая красивая», «Ты просто фантастическая», «Нельзя быть красивой такой!», «Боже, кто тебя такую выдумал?», «Нереальная, неземная, просто космос», «Вы очень напоминаете мне вашего папу, обожаю его», — можно увидеть в комментариях Instagram Алены.