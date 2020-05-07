«Вкусненькие такие»: жена Юдашкина запечатлела маленьких внуков за рисованием

Марина, 61-летняя супруга кутюрье Валентина Юдашкина, наслаждается в самоизоляции общением с внуками. Похоже, что бабушка никогда не была так близка с детьми!
Примерив стильную белую футболку с принтом в виде спортивной девушки, она вовлекла Аркадия и Анатолия в увлекательный мир рисования. Используя ладошки малышей, Юдашкина научила их рисовать воронят. Радости детей не было предела! Их заливистый смех порадовал не только счастливую бабушку, но и почитателей таланта модельера и его семьи.
«Детишки вкусненькие такие, как в свое время наша девочка. Как они похожи на Валентина и на Галю. Счастья вам всем», «Бабушка умница», «Такие сладкие, счастья вам и вашим прекрасным детям», «Очаровательные дети, бабушка тоже очень симпатичная!» — прокомментировали обнародованное видео с домашними занятиями фолловеры.