«Вкусненькие такие»: жена Юдашкина запечатлела маленьких внуков за рисованием

Марина, 61-летняя супруга кутюрье Валентина Юдашкина, наслаждается в самоизоляции общением с внуками. Похоже, что бабушка никогда не была так близка с детьми!

Примерив стильную белую футболку с принтом в виде спортивной девушки, она вовлекла Аркадия и Анатолия в увлекательный мир рисования. Используя ладошки малышей, Юдашкина научила их рисовать воронят. Радости детей не было предела! Их заливистый смех порадовал не только счастливую бабушку, но и почитателей таланта модельера и его семьи.