Алена Водонаева рассказала о пережитых домогательствах на телевидении

Инцидент случился в 2007 году, но предать огласке звезда его решила только сейчас.

Телеведущая Алена Водонаева в Instagram рассказала, что в далеком 2007 году ее домогался известный в сфере медиа человек — вице-президент Академии Российского телевидения Александр Митрошенков.

Как сказала Водонаева, она должна была получить должность ведущей на одном из популярных телеканалов. Она успешно прошла все пробы и кастинги, как вдруг ей сказали, что впереди разговор с еще одним человеком. По словам Водонаевой, во время этой беседы ей и было сказано, что от нее ждут не только огненных эфиров, но и близкого личного контакта.

Водонаева отметила, что вся эта история в итоге никак не повлияла на ее карьеру. Рассказать об этом именно сейчас она решилась вовсе не случайно. Как считает Водонаева, в подобном положении могут оказаться и другие девушки, поэтому им надо быть все время начеку.

Ранее журналистка Анна Ведута обвинила домогательствах главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова. Таким образом Водонаева решила поддержать журналистку.

Отметим, что не так давно Алена Водонаева жаловалась, что уже полтора месяца не выходит из дома. Она соблюдает режим самоизоляции. При этом сейчас она проводит время со своим сыном. Как известно, телеведущая рассталась со своим супругом диджеем Алексеем Косинусом. Как говорила Водонаева, ее некогда любимый мужчина занимался только своими делами, а не уделял время ей и ее ребенку от предыдущих отношений. При этом она обвиняла Косинуса, что он получает небольшие деньги и не может достойно содержать ее семью.

Еще одним резким высказыванием Водонаевой за последнее время можно считать то, что она открыто заявила: когда сын подрастет она увезет его из России обучаться в Европу. Как говорила звезда, в родной стране ребенку не дадут достойного образования. После этого на Водонаеву набросилась подписчики с критикой.