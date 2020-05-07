«Повтори еще раз!»: сын Орловой публично высмеял мать

В Сети горячо обсуждается видео с участием 42-летней Ольги Орловой, которое записал ее 19-летний сын Артем.

На обнародованных кадрах телеведущая сидит за столом с растерянным видом и старательно говорит слово «успокаивающее». Правда получается у нее это неважно. С экрана постоянно слышится: «Успокающивае».

Наследник звезды периодически говорит родительнице: «Повтори еще раз»! И каждый раз у Ольги не получается, парень хохочет, а Орлова удивленно смотрит на отпрыска, явно не понимая, что не так.

Любопытно, что это видео звезда разместила в Сети сама.

«У вас бывает, что заклинит с каким-нибудь словом? У меня крайне редко. Решила уточнить у сына, а молодежь нынче крайне жестока к людям более зрелого возраста», — прокомментировала она кадр.