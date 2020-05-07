«Повтори еще раз!»: сын Орловой публично высмеял мать

В Сети горячо обсуждается видео с участием 42-летней Ольги Орловой, которое записал ее 19-летний сын Артем.
На обнародованных кадрах телеведущая сидит за столом с растерянным видом и старательно говорит слово «успокаивающее». Правда получается у нее это неважно. С экрана постоянно слышится: «Успокающивае».
Наследник звезды периодически говорит родительнице: «Повтори еще раз»! И каждый раз у Ольги не получается, парень хохочет, а Орлова удивленно смотрит на отпрыска, явно не понимая, что не так.
Любопытно, что это видео звезда разместила в Сети сама.
«У вас бывает, что заклинит с каким-нибудь словом? У меня крайне редко. Решила уточнить у сына, а молодежь нынче крайне жестока к людям более зрелого возраста», — прокомментировала она кадр.
«Прекрасны. А молодежь эта ничего не понимает в успокаиваювающиваих фильмах», «Ольга, какая вы красивая, естественная!», «А меня стало раздражать, когда много молодежного сленга», «Мой сын сегодня смеялся над тем, что муж вместо Сбербанк сказал по старинке из детства сберкасса. Так и живем», — прокомментировали видео подписчики Орловой.