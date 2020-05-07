«Go со мной заниматься!»: Ольга Бузова похвасталась своим прессом

Многие звезды в самоизоляции стали замечать, что стремительно полнеют. К примеру, сидя дома, певица Слава набрала целых 5 кг. Однако ее это мало расстроило, взглянув на себя в зеркало, артистка решила, что полнота ей даже идет.

А вот Юлианна Караулова, обнаружив на весах лишних 2 кг, загрустила не на шутку. Девушка интенсивно тренируется не менее двух раз в неделю, однако это не помогло сохранить былую форму.

У другой молодой звезды Ольги Бузовой – с весом все отлично! Поющая ведущая частенько хвастается своими стройными формами. Не изменились они и сейчас. Возможно, на это повлияли регулярные домашние тренировки, а возможно любовь, которой девушка наслаждается каждую минуту. Ее возлюбленный Давид Манукян теперь всегда рядом, блогер поддерживает свою любимую даже во время занятий спортом.

Как это происходит, Ольга показала в личном блоге. На видео девушка интенсивно качает пресс, а Дава танцует рядом, вызывая у нее улыбку.