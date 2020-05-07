«Пора выходить из шизофрении»: Волочкова отошла от диеты ради шашлыка

Анастасия Волочкова устроила возле своего роскошного дома пикник с шашлыками. Мясо на огне она со своим возлюбленным зажарила на мангале, воспользовавшись шампурами. Видеокадрами романтического барбекю артистка поделилась в личном блоге.

«Пора выходить из шизофрении… Оставаясь в любви и романтике», — подписала она кадр.

Звезда призналась, что ради кусочка курицы, которая получилась не слишком зажаристой, она даже немного отойдет от своей длительной диеты. Напомним, Анастасия с некоторых пор старается не переедать. Ее самые любимые продукты – листья салата и вареные куриные яйца.

«Анастасия Волочкова и шашлык – это, наверное, очень смешно. Но без чувства юмора в наши дни не обойтись. Да и вообще все в нашей жизни надо воспринимать с позитивом. Всем вам добра и счастья!» — сказала артистка.

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