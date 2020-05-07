«Я – батя»: Козловский объяснил свою нехватку времени

В Америке несколько месяцев назад у пары Данилы Козловского и Ольги Зуевой появилась на свет дочурка Ода-Валентина. Теперь оба молодых родителя окунулись в воспитание наследницы настолько, что порой им вообще не хватает времени. На это сам Козловский намекнул в своей новой публикации, посвященной благодарностям за поздравления.

«Я, как всегда с опозданием, но на это были серьезные причины (если хочешь рассмешить ребенка, расскажи ему о своих планах #ябатя) Хочу вам сказать огромное спасибо за тот шквал поздравлений, которые я получил!» — обратился к поклонникам в своем Instagram актер.

Он заверил фанатов, что очень тронут таким вниманием, и подчеркнул: каждое доброе слово в честь дня рождения дошло до адресата.

«Все попадает в сердце. Спасибо вам за это!» — добавил Данила.

Козловский запечатлел себя на побережье океана, где не так давно уже прогуливался с маленькой дочуркой. На снимке он выглядит абсолютно счастливым, чем восхитил многих своих поклонников снова.