«Как горячо!»: Юлианна Караулова подразнила поклонников снимком в лифчике

А также пожаловалась, что прибавила в весе.

32-летняя певица Юлианна Караулова опубликовала откровенный (во всех смыслах) пост в личном блоге. Звезда призналась, что поправилась за время самоизоляции на 2 килограмма. И это несмотря на то, что не прекращала интенсивно тренироваться дома.

Певица также пожаловалась, что ее стали раздражать не только новости в СМИ, но и мотивационные сюжеты в социальных сетях и телеграм-каналах. А апатия, нервозность и отсутствие энергии стали ее верными спутниками.

Свой исповедальный текст она сопроводила селфи в бюстгальтере, чем немало взволновала своих поклонников.