«Морозко»: Стас Пьеха прочитал сказку, которую любит с детства
«Сказки на ночь»
«Морозко»
Жанна Бадоева: «У меня перехватывало дыхание! Я больше не увижу Италию такой!»
Жанна Бадоева
Звездный гость

«Как горячо!»: Юлианна Караулова подразнила поклонников снимком в лифчике

А также пожаловалась, что прибавила в весе.

«Как горячо!»: Юлианна Караулова подразнила поклонников снимком в лифчике
Юлианна Караулова. Фото Global look press.

32-летняя певица Юлианна Караулова опубликовала откровенный (во всех смыслах) пост в личном блоге. Звезда призналась, что поправилась за время самоизоляции на 2 килограмма. И это несмотря на то, что не прекращала интенсивно тренироваться дома.

Певица также пожаловалась, что ее стали раздражать не только новости в СМИ, но и мотивационные сюжеты в социальных сетях и телеграм-каналах. А апатия, нервозность и отсутствие энергии стали ее верными спутниками.

Свой исповедальный текст она сопроводила селфи в бюстгальтере, чем немало взволновала своих поклонников.

«Как горячо!», «Аааа какая красотка», «Самая невероятная», «Юлианна, ты великолепная и очень-преочень сексуальная», «Юлианна, ты просто космос», «Боже, какая красотка», «Огонь!» — отреагировали на фото фолловеры.

Тэги

откровенное фотоЮлианна КарауловаЮлианна Караулова последние новости
Loading...