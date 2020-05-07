«Вторая мама!»: Егор Крид поделился трогательным архивным кадром с бабушкой

Год назад он посвятил ей клип «Грехи».

25-летний певец Егор Крид обнародовал в Сети архивное семейное фото. В кадре запечатлена его бабушка Валентина и он сам в глубоком детстве.

«Уже 10 лет ты наблюдаешь за моими успехами с небес… Вторая мама! Валентина, спасибо тебе за все. Я тебя люблю», — подписал артист снимок.

Именно эту фотографию музыкант использовал в своем клипе «Грехи». В ролике Егор рассуждает о смысле бытия и признает, что многое в его жизни поверхностно и не имеет особого смысла. Большой поддержкой и своеобразным ангелом-хранителем при этом является его бабушка. Клип Крид посвятил памяти своей ушедшей родственницы.

Напомним, Егор вырос в Пензе в семье предпринимателей. Его отец Николай Булаткин руководит фирмой, занимающейся переработкой орехов, мама Марина Булаткина является его замом. Родители всегда увлекались музыкой и привили эту любовь сыну.