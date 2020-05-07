«Слушаем рассказы»: младшая дочь Виторгана подросла и научилась изысканно гулить

Эммануил Гедеонович не может налюбоваться на свою наследницу.

Эммануил Виторган продемонстрировал в личном блоге кадры с подросшей дочкой Кларой. Девочка родилась в конце августа 2019 года и сейчас начинает превращаться в настоящую красавицу. В большие глаза малышки невозможно не влюбиться.

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В свои восемь месяцев девочка научилась изысканно гулить, складывая из звуков настоящие песни. Как проходят эти домашние концерты, Эммануил Гедеонович показал в stories Instagram. На видео малышка старательно издает самые разные звуки, прислушиваясь к их звучанию и размахивая при этом ножкой.

«Слушаем рассказы Кларочки», — подписал кадр растроганный отец.

Напомним, девочка, как и ее двухлетняя сестра Этель, появились на свет у Эммануила Виторгана и его супруги Ирины Млодик при помощи суррогатной матери.