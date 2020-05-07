«Это фантастика!»: сын Пугачевой впечатлил Галкина талантом строителя

Шестилетний сын Аллы Пугачевой Гарри Галкин не сидит во время самоизоляции возле компьютера. Мальчик лазиет по деревьям во дворе, осваивает спортивный велосипед и играет в игрушки.
Недавно ребенок построил огромную башню из блоков игры «Дженга». И, хотя она сильно напоминала Пизанскую своим наклоном, все равно не оставила равнодушным любящего отца.
«Гарри, ну это фантастика — то, что ты построил!» — восхитился Максим Галкин.
Чтобы возвести огромное сооружение, мальчику пришлось вначале залезть на стол и стульчик. Правда, простояло строение недолго. Отпрыск Примадонны безжалостно разрушил его одним движением, чем сильно разочаровал свою сестру Лизу.
«Гарри, посмотри, что ты натворил!» — закричала девочка.
«Класс!» — ответил ей шалун.