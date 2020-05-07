«Это фантастика!»: сын Пугачевой впечатлил Галкина талантом строителя

Шестилетний сын Аллы Пугачевой Гарри Галкин не сидит во время самоизоляции возле компьютера. Мальчик лазиет по деревьям во дворе, осваивает спортивный велосипед и играет в игрушки.

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Недавно ребенок построил огромную башню из блоков игры «Дженга». И, хотя она сильно напоминала Пизанскую своим наклоном, все равно не оставила равнодушным любящего отца.

«Гарри, ну это фантастика — то, что ты построил!» — восхитился Максим Галкин.

Чтобы возвести огромное сооружение, мальчику пришлось вначале залезть на стол и стульчик. Правда, простояло строение недолго. Отпрыск Примадонны безжалостно разрушил его одним движением, чем сильно разочаровал свою сестру Лизу.