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«Это фантастика!»: сын Пугачевой впечатлил Галкина талантом строителя

Мальчик построил огромную башню из деревянных блоков.

«Это фантастика!»: сын Пугачевой впечатлил Галкина талантом строителя
Максим Галкин. Фото Global look press.

Шестилетний сын Аллы Пугачевой Гарри Галкин не сидит во время самоизоляции возле компьютера. Мальчик лазиет по деревьям во дворе, осваивает спортивный велосипед и играет в игрушки.

Недавно ребенок построил огромную башню из блоков игры «Дженга». И, хотя она сильно напоминала Пизанскую своим наклоном, все равно не оставила равнодушным любящего отца.

«Гарри, ну это фантастика — то, что ты построил!» — восхитился Максим Галкин.

Чтобы возвести огромное сооружение, мальчику пришлось вначале залезть на стол и стульчик. Правда, простояло строение недолго. Отпрыск Примадонны безжалостно разрушил его одним движением, чем сильно разочаровал свою сестру Лизу.

«Гарри, посмотри, что ты натворил!» — закричала девочка.

«Класс!» — ответил ей шалун.

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