Анна Ковальчук обнародовала кадры с сыном от миллионера

Народная артистка Анна Ковальчук не часто балует своих поклонников подробностями личной жизни. Особенно после того, как удачно вышла замуж за миллионера Олега Капустина. Для звезды это второй брак. Первый раз она состояла в супружеских отношениях с актером Анатолием Ильченко и в 2000 году подарила ему дочь Злату.

больше по теме Сын Елены Север станцевал с матерью и показал «начинку» шикарного особняка своей семьи ЮрКисс опубликовал в соцсетях забавное видео.

Наследника Добрыню второму мужу актриса родила в 2010 году. На днях мальчику исполнилось 10 лет и впервые за долгое время Ковальчук решила показать его публике.

В личном блоге она опубликовала видео с сыном. Оказалось, что отпрыск очень похож на маму.

Отметим, что у Ковальчук сложились прекрасные отношения со свекровью. Несмотря на то, что сын женщины богат и вполне может позволить себе покупку многих вещей и продуктов, а также нанять прислугу, она предпочитает сама выращивать овощи на своем огороде, делать соленья и готовить для всей семьи. Анна рассказывала, что благодаря ей практически не бывает на кухне.