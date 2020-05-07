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«Что ты творишь? Бомба!»: Загитова сразила своих поклонников селфи с пышными волосами

Девушка сделала стильную укладку и естественный макияж.

«Что ты творишь? Бомба!»: Загитова сразила своих поклонников селфи с пышными волосами
Алина Загитова. Фото Global look press.

17-летняя фигуристка Алина Загитова очаровала своих поклонников домашним селфи. Девушка завила волосы в пряди и сделала пышную укладку, небрежно растрепав локоны.

Легкий маккияж в виде блеска на губах и нежных румян завершил образ. Из одежды звезда выбрала обычную спортивную черную кофту. Однако очарование девушки оказалось настолько выразительным, что больше ничего и не надо было, чтобы произвести вау-эффект.

Instagram Алины заполнился восторженными отзывами, поклонники фигуристки спешили выразить свои эмоции в комментариях.

«Что ты творишь? Бомба!», «Какая красивая!», «Просто невероятная!», «Разве можно быть такой красивой!», «Как тебе идет эта укладка, просто супер!» — отметились в аккаунте звезды почитатели ее таланта.

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