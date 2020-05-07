«Что ты творишь? Бомба!»: Загитова сразила своих поклонников селфи с пышными волосами

17-летняя фигуристка Алина Загитова очаровала своих поклонников домашним селфи. Девушка завила волосы в пряди и сделала пышную укладку, небрежно растрепав локоны.
Легкий маккияж в виде блеска на губах и нежных румян завершил образ. Из одежды звезда выбрала обычную спортивную черную кофту. Однако очарование девушки оказалось настолько выразительным, что больше ничего и не надо было, чтобы произвести вау-эффект.
Instagram Алины заполнился восторженными отзывами, поклонники фигуристки спешили выразить свои эмоции в комментариях.
«Что ты творишь? Бомба!», «Какая красивая!», «Просто невероятная!», «Разве можно быть такой красивой!», «Как тебе идет эта укладка, просто супер!» — отметились в аккаунте звезды почитатели ее таланта.