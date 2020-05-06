«Ножки обалденные»: Виктория Лопырева подчеркнула точеную фигуру эффектным купальником

Виктория Лопырева не скрывает, что пока не собирается возвращаться в Россию. Волей случая она оказалась в Дубае, когда начался карантин. Больше месяца блондинка провела в своих апартаментах с мужем Игорем Булатовым и годовалым сыном Марком Лео. Модель вспомнила, как готовить любимые блюда и даже устроила праздник возлюбленному на день рождения в условиях самоизоляции. Но с началом мая в Дубае было разрешено выходить на улицу, поэтому теперь блондинка наслаждается свободой.

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Каждый день Лопырева гуляет со своим наследником, а также находит время, чтобы понежиться на солнце. Так как пляжи там пока закрыты, она обустроила себе лежаки на террасе. Так каждую свободную минуту девушка проводит, принимая солнечные ванны. На новом фото модель предстала в черном эффектном купальнике с глубоким декольте. Виктория держала в руках бокал с соком. Она изящно сидела в кресле, демонстрируя загорелую и подтянутую фигуру.

Поклонники пришли в восторг от снимка. Многие одарили комплиментами ноги Лопыревой, которые казались бесконечными. «Ножки обалденные», «Просто бомба», «Какая красотка», — прокомментировали пост подписчики. Сама девушка рассказала, как проходят ее дни.

«Мне очень бы хотелось вам сказать, что именно в таком виде и с безмятежным выражением лица я пишу этот пост, но нет. Сегодня был день уборки, и единственное полезное, что я сделала для себя — втерла в корни волос последнюю ампулу любимого средства», — призналась блондинка.

Напомним, что она стала мамой год назад. Однако модели удалось быстро вернуть прежнюю фигуру. Теперь даже дома она занимается спортом, чтобы поддерживать форму. Ко всему прочему, Виктория вместе с сыном плавает в бассейне.