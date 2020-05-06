«Какие классные»: Стеша Маликова в широких джинсах зажигательно станцевала с родителями

Дмитрий Маликов коротает дни в самоизоляции с женой Еленой Изаксон, а также дочкой и сыном. Они обосновались в просторном загородном особняке, где есть место для игр и комфортной жизни ребенка. Стеше, как известно, уже 20 лет. Она студентка МГИМО, поэтому даже на карантине продолжает обучение, но дистанционно. В свободное время девушка развлекает брата Марка, гуляет или подбирает новые наряды.

Похоже, что накануне звездная семья решила выйти в свет. Так как большинство заведений сейчас закрыты, то они заглянули в строительный магазин. А так как там было мало людей, то Стеша решила снять забавное видео. Девушка в широких джинсах, клетчатой рубашке черно-зеленого цвета и куртке стала зажигательно танцевать. К ней присоединились Дмитрий и Елена. Если исполнителя хита «Ты одна, ты такая» можно было узнать по фирменным волосам, то его жена в бейсболке и маске была неузнаваема.

Стеша также отказалась от броского макияжа и убрала волосы, поэтому выглядела непривычно. К слову, дома она продолжила танцевать уже в одиночестве, сменив неброскую рубашку на белоснежную толстовку. «Осваиваем новые платформы… семейка», — написала девушка.

Как оказалось, дочь Маликова решила заявить о себе в приложении «Тик Ток», которое уже полюбила Ольга Бузова, Егор Крид и другие звезды. Поклонники пришли в восторг от увиденного. Многие отметили, что Стеша очень пластичная. «Хорошая семья, любящая и дружная», «Какие классные», «Нереальные», «Стеша, ты круче всех двигаешься», «Какие вы элегантные», — прокомментировали пост подписчики.