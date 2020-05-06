«Сегодня Саша, завтра Маша»: Кудрявцева заступилась за семилетнего сына Рудковской

Телеведущая в ужасе от того, что происходит в СМИ. Она поддержала идею издать закон, чтобы о детях можно было писать только с разрешения родителей.

Яна Рудковская всегда оказывается в центре событий. Вот уже второй месяц она находится на самоизоляции со своей семьей. Блондинка публикует фото и видео с мужем Евгением Плющенко, а также сыном Сашей. Светская львица демонстрирует, как легко и непринужденно ей живется в особняке. Однако недавно она обнаружила, что одно из изданий, которое возглавляет жена Андрея Малахова — Наталья Шкулева, написало нелицеприятные вещи о ее семилетнем наследнике.

Рудковская была возмущена тем, что ее сына оклеветали. Она заверила, что ее ребенок полностью здоров, а портал написал неправду о том, что у мальчика есть «отклонения». Несмотря на то, что Малахов извинился перед продюсером, она решила подать в суд на тех, кто написал неправду о ее сыне. За Яну и Гном Гномыча вступились многие знаменитости — от Татьяны Навки до Виктории Бони. Высказала свое мнение о случившемся и Лера Кудрявцева. Она сама растит маленькую дочку Марию, поэтому трепетно относится к детям.

«Для меня святые все дети, без исключения. Конечно, что сейчас происходит со СМИ, это просто уму не постижимо. Нравятся вам наши дети или нет, никто не имеет право писать вопиющую ложь или подозрения на что- то там. <…> Мальчишка подрастет, и я с ужасом думаю, как он это будет читать. Сегодня Саша, завтра Маша, затем Света, Лена, Вася. Взрослые обросли броней, и уже нет реакции на …, которую публикуют, но детки? Оставьте в покое детей! Не сметь трогать своими грязными лапами маленьких ангелов, им еще предстоит сложный взрослый путь», — написала в соцсети звезда.

Она также решила поддержать идею адвоката Александра Добровинского, предложившего издать закон, который есть во многих странах, чтобы о детях можно было писать только с разрешения родителей. Кудрявцева заверила, что поддержит Рудковскую. Она уверена, что светская львица сможет защитить своего ребенка.