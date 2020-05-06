«Вы же тростиночка»: 45-летняя Татьяна Навка поделилась честным фото без макияжа и укладки

Татьяна Навка вот уже почти пять лет состоит в браке с Дмитрием Песковым. У супругов подрастает дочь Надежда. Фигуристка обычно постоянно занята на работе. Каждый год она создает красочные ледовые шоу и гастролирует. Но этой весной планы большинства артистов были разрушены из-за пандемии коронавируса. Олимпийская чемпионка уже больше месяца коротает дни дома с семьей. Но даже в четырех стенах она продолжает тренироваться.

Так как в гости к ней приехала старшая дочь Саша Жулина, то спортсменка стала больше времени проводит на кухне. Она готовит вместе с наследницами. Многие звезды уже признались, что поправились. Теперь намекнула, что набрала пару лишних килограмма и Навка. В соцсети она опубликовала новые снимки, на которых предстала в синем спортивном костюме без макияжа и укладки. Спортсменка стояла в обнимку с боксерской грушей в виде человека. При этом ее волосы были просто убраны в пучок.

«Милая, я полюбил тебя 10 кг назад», — подписала она пост.

Поклонникам не часто удается увидеть звезду без грима. Многие восхитились тем, как она выглядит в свои 45 лет. Также фанаты отметили, что даже пара лишних килограммов не испортят ее фигуру. «Вы же тростиночка», «Какая вы красивая без косметики», «Вас любят не за это», «Ну вы словно девочка», «У вас всегда все в форме», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что даже в отпуске Навка всегда занимается йогой или делает физические упражнения. При этом фигуристка не раз признавалась, что не всегда следит за питанием, позволяя себе разные вкусности. Так на самоизоляции она с удовольствием ест борщ.