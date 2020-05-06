«Оксане стоит задуматься»: Джиган показал, как учит сына говорить «папа»

Джиган и Оксана Самойлова казались многим идеальной парой. В феврале этого года на свет в Майами появился их долгожданный сын Давид. Так как у родителей уже подрастают три дочки, то рождение мальчика стало большой радостью, но ее вскоре омрачило странное поведение рэпера. Что произошло — неизвестно, но мужчина оказался в рехабе, а Оксана несколько дней провела в больнице с новорожденным. По возвращении в Москву Джиган снова угодил в медицинское учреждение, а его жена объявила, что разводится с артистом.

По словам Самойловой, много лет возлюбленный ее обманывал. 20 апреля девушка подала на развод, до того, как ее супруг вернулся домой из клиники. После дня рождения, которое модель отметила в один день с дочкой Майей, Джиган вернулся в свой особняк. Он пытается вернуть расположение возлюбленной, но пока его попытки тщетны.

Накануне рэпер показал, как качает на руках трехмесячного сына. Неожиданно он стал учить наследника говорить. «Сынок, скажи «папа», — попросил Джиган, а потом поцеловал малыша в лоб. Большую часть времени ребенок все же проводит с мамой. Дочери тоже находятся под присмотром Оксаны. Поклонники решили, что рэпер снимает общение с детьми на видео, чтобы предстать хорошим отцом в суде.

«Показуха началась», «Режим „лучший папочка“ включен», «Оксане стоит задуматься», «Примерным семьянином сделался», «Жену возвращай, не делай вид, что все хорошо», — стали писать подписчики.

А некоторые фолловеры заметили, что Самойлова фотошопит лицо малыша. Во время эфиров кроха выглядит не так, как на фото. Похоже, что девушка так рада, что у наследника голубые глаза, что не перестает их выделять.