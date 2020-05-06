«Дети спят, жена работает»: Безруков поделился свежим домашним фото с Матисон

46-летний Сергей Безруков, как и другие знаменитости, среди которых Иван Жидков, Кристина Асмус, Инна Маликова, Светлана Бондарчук, Надежда Михалкова, Любовь Толкалина, придерживается правил самоизоляции. На личной страничке в Instagram художественный руководитель Московского губернского театра рассекретил, чем он занимается на карантине.

Как выяснилось, актер увлекся живописью. К слову, интерес к этому виду творчества проявила и 41-летняя Ирина Пегова. Во время отдыха в Нижегородской области экс-возлюбленная Дмитрия Орлова нашла себе новое хобби — рисование. Навестить близких в родной город Выкса актриса поехала вместе с четырнадцатилетней дочкой Татьяной.

К слову, незапланированные майские каникулы на домашней изоляции Сергей Безруков проводит вместе с семьей. Вместе с супругой актер воспитывает дочку Марию, в июле девочке исполнится четыре годика. У крохи также есть младший братик Степан. Не так давно Безруков поделился свежим фото с наследником, показав личико малыша.

«За окном дождь… Дети спят… Жена работает над сценарием, а я рисую осень… Но не унываем! Всем здоровья, всем добра!» — отметил Сергей.

Ранее актер говорил о том, что он прививает детям любовь к классической музыке. Для этого по утрам Безруков включает всеми любимые композиции.