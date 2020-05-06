«Какие милые принцессы»: Марина Ким устроила праздник в честь дня рождения старшей дочери

Марина Ким не первый год является ведущей передачи «Доброе утро» на Первом канале. Мало кто знает, что в юности она была моделью и снималась в музыкальных клипах. Девушка с эффектной внешностью полюбилась зрителям. Ко всему прочему, она умело подбирает себе образы и выглядит безупречно, даже если эфир в 5 утра. И это при том, что телеведущая воспитывает двух дочерей.

Обычно Марина редко публикует семейные фото. Однако именно в период самоизоляции ее старшей дочери Бриане исполнилось шесть лет. Девушка решила не лишать детей праздника, поэтому украсила дом воздушными шарами, заказала торт и еду для барбекю. Именинница предстала в розовом платье, а ее трехлетняя сестра Дарина в сером наряде. Ким поделилась кадрами с домашнего праздника.

«Очень не хотела лишать детей ярких воспоминаний, несмотря на корону. Кто-то в комментариях советовал все перенести, но девчонки бы очень расстроились. Шесть лет бывает только однажды! И мне хотелось, чтобы Бриана с улыбкой вспоминала, какой яркий и уютный был этот домашний праздник. Мы заказали потрясающие торты, шарики, вкусную еду для барбекю. +1 волшебный день рождения в нашу копилку чудесных воспоминаний!» — поделилась телеведущая.

А друзья и поклонники присоединились к поздравлениям. Многие восхитились девочками. «Как они быстро взрослеют! Мы еще помним времена, когда в фаворитах была Свинка Пеппа», «Какие милые принцессы», «С днем рождения, моя маленькая красота! Будь здорова!», «Мариночка, с днем рождения Бриану!» — прокомментировали пост подписчики.