Алеся Кафельникова похвасталась подарком за 100 тысяч рублей от нового возлюбленного

Алеся Кафельникова к 21 году пережила много трудностей. Сначала развод родителей, а потом депрессию после расставания с возлюбленным рэпером Фараоном. Девушка сначала пошла по наклонной. Отцу, теннисисту Евгению Кафельникову, пришлось спасать дочь. Молодую модель поместили в рехаб. Но больше года назад она преодолела наркозависимость и теперь вновь штурмует мировые подиумы. А вот отношения с отцом у нее окончательно разладились.

На днях стало известно, что у Алеси новый роман. На этот раз она встречается с сыном известного бизнесмена, руководителя оборонного концерна «РТИ Системы», Евгения Новицкого и светской львицы Ирины Новицкой — Владимиром Новицким. Молодой человек красиво ухаживает за девушкой. Недавно он устроил ей романтический вечер — заказал прямо на дом живых лам. А теперь Кафельникова получила от возлюбленного дорогостоящий подарок.

В соцсети девушка похвасталась новым мотоциклом ярко-зеленого цвета. Его стоимость примерно 100 тысяч рублей. Как известно, модель любит активный отдых, а о ее тусовках очень часто пишут СМИ. Поэтому многие знают, что девушка любит быструю езду. Год назад она разъезжала на мотоцикле на Бали. Теперь, по всей видимости, ее можно будет увидеть на улицах столицы.

Поклонники поздравили Алесю. Многие попросили звезду быть острожной. Хрупкая девушка слишком часто оказывалась в непростых ситуациях, поэтому фанаты всегда за нее беспокоятся. Однако Владимир из очень хорошей семьи, поэтому даже отец Кафельниковой теперь вновь грезит, что она исправится и помирится с ним.