«Опять подросли дети мои»: средний сын Натали познакомился с творчеством Филиппа Киркорова

Певица Натали в Instagram опубликовала снимок своих сыновей. Как известно, у исполнительницы трое детей. Старшему сыну Арсению в этом году исполнится уже 19 лет. На фотографии же средний сын Анатолий, которому в этом году будет 10 лет, и младший Женя. Ему не так давно стукнуло три годика.

«В бесконечных заботах, кормежках, играх, учебах за эти месяцы дома, кажется, опять подросли дети мои… Толя превращается в подростка».

Натали

Как сказала исполнительница, сын недавно наткнулся на произведение поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова «Пупырка». Как отметила звезда, ребенку очень понравилось творчество музыканта.

Также Натали поблагодарила учителей в школе, которые не бросили процесс обучения детей и занимаются с ними на удаленке. Кроме того, как сказала певица, ее младший сын Женя сейчас все повторяет за Толей. Ее ребята развиваются в это непростое время, что для матери самое важное.