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«Это же не собака»: певец Шура решил обзавестись необычным питомцем

Эпатажный исполнитель спросил совета у своих подписчиков в Сети.

«Это же не собака»: певец Шура решил обзавестись необычным питомцем
ПЕВЕЦ ШУРА. ФОТО: ANATOLY LOMOKHOV/GLOBAL LOOK PRESS

Многие звезды шоу-бизнеса являются счастливыми обладателями самых разных домашних животных. Но в основном это, конечно, привычные усатые-хвостатые – коты и собаки, хотя и различных пород. Популярный в 90-е годы музыкант Шура, он же Александр Медведев, тоже решил завести себе питомца. Только пошел не совсем по стандартному пути.

Артист поделился с поклонниками в Instagram видеороликом, на котором он гладит свинью и умиляется ей. Достаточно активное копытное очень громко хрюкает и увивается вокруг Шуры, который задается вопросом:

«Брать – не брать такое вот себе животное? Да ты мое солнышко, ути-пути, какой» — гладит артист зверя.

Поклонники в комментариях начали уговаривать певца брать себе такого питомца. Многим хрюшка пришлась по душе. Но часть фолловеров оказалась против: «Нет конечно, вы чего это же не собака», «Саня, остановись!!!! Возьми кота лучше», «Да ну!!! Такой здоровый кабан!!» — начали отговаривать поклонники.

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