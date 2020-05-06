«В джинсы я уже не влезаю»: Кожевникова скрывает лишний вес под спортивным костюмом

Актриса из сериала «Универ» призналась, что за время карантина набрала семь килограммов.

35-летняя Мария Кожевникова разоткровенничалась с подписчиками о своей фигуре. Так, актриса из сериала «Универ», беседуя с поклонниками на личной страничке в Instagram, дала понять, что она недовольна изменениями в теле. За время карантина и вынужденной самоизоляции знаменитость прибавила в весе. По словам Марии, она набрала семь килограммов и перспектива располнеть ее абсолютно не радует.

В микроблоге Кожевникова поделилась свежим отчетным кадром, признавшись, что она вынуждена скрывать лишний вес под спортивным костюмом. При этом актриса намекнула, что те джинсы, которые она носила раньше ей стали тесноваты.

«Кто бы знал, как сложно мне себя заставить заниматься спортом. Но надо! Плюс семь килограммов и это при том, что рацион не менялся. А вы, признавайтесь, сколько набрали?! Люблю этот классный костюм… он скрывает мои лишние килограммы, а вот в джинсы я в свои уже не влезаю», — отметила Мария.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, актриса говорила о том, что она любит заниматься домашним хозяйством и ей не в тягость вести быт. Даже наоборот, некоторые хлопоты приносят ей успокоение, помогая восстановить душевное равновесие после длительного съемочного дня. Например, глажка вещей. За этим занятием Кожевникова отстраняется от всех переживаний, концентрируясь на покое и тишине.