«Очень нежно»: Нюша показала ночные танцы в облегающем боди

Многие звезды шоу-бизнеса расценивают период самоизоляции как время для личностного и творческого развития. И стремятся всячески поддерживать себя в нужном ритме, чтобы было легче вернуться к докарантинной жизни. Известная певица Нюша обладает не только невероятными вокальными данными, но и отменными хореографическими способностями. И в один из непростых дней в самоизоляции артистка решила напомнить об этом своим подписчикам в Instagram.

«У вдохновения нет расписания», — подписала видео звезда.

На видеоролике певица очень чувственно и ритмично танцует. Для хореографической импровизации она выбрала эффектное боди с глубоким декольте, а также легкую накидку. Поклонники певицы пришли в восторг:

«Танцы Ню как отдельный вид искусства», «Аня, вы будто одна из тех звёзд в космосе, очень нежно все получилось», «Соблазнительная», «Нюша, ты просто супер!! Как всегда чувственна, нежна! Очень круто танцуешь!», «Красотка», — написали фолловеры.

Недавно танцевальной зарядкой восхитила другая звезда – дочь Ирины Алферовой Ксения. Актриса пустилась в пляс вместо утренней традиционной разминки и предложила поклонникам каждое утро танцевать.