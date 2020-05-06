Лариса Долина рассказала, кто из участников «Маски» поразил ее больше всего

Певица Лариса Долина, которая на шоу «Маска», с успехом прошедшее на телеканале НТВ, выступала в костюме Оленя, заявила, что для нее полной неожиданностью и откровением стало выступление на проекте легкоатлетки Светланы Мастерковой.

«Потому что никто не предполагал, что спортсменка может так петь. Этим она и запутала жюри и зрителей. Именно такие моменты очень интересны и важны». Лариса Долина

Как сказала звезда, с ней все было по-другому. Из-за особенностей голоса ее многие узнали практически сразу. При этом она отметила, что предположения все-таки были, кто скрывается под маской Оленя, самые разные.

Как сказала исполнительница, в этом проекте ей удалось реализовать себя на 99 процентов. Олень, как она заметила, гордое и очень красивое животное. Сама Долина точно такая же по жизни. При этом излишней гордыни, как некоторые про нее могут подумать, она лишена, сообщает портал wday.ru.