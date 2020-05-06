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Лариса Долина рассказала, кто из участников «Маски» поразил ее больше всего

Как заметила певица, для нее полным откровением стала легкоатлетка Светлана Мастеркова.

Лариса Долина рассказала, кто из участников «Маски» поразил ее больше всего
Долина восхищена выступлением на "Маске" Мастерковой/http://globallookpress.com/

Певица Лариса Долина, которая на шоу «Маска», с успехом прошедшее на телеканале НТВ, выступала в костюме Оленя, заявила, что для нее полной неожиданностью и откровением стало выступление на проекте легкоатлетки Светланы Мастерковой.

«Потому что никто не предполагал, что спортсменка может так петь. Этим она и запутала жюри и зрителей. Именно такие моменты очень интересны и важны».

Лариса Долина

Как сказала звезда, с ней все было по-другому. Из-за особенностей голоса ее многие узнали практически сразу. При этом она отметила, что предположения все-таки были, кто скрывается под маской Оленя, самые разные.

Как сказала исполнительница, в этом проекте ей удалось реализовать себя на 99 процентов. Олень, как она заметила, гордое и очень красивое животное. Сама Долина точно такая же по жизни. При этом излишней гордыни, как некоторые про нее могут подумать, она лишена, сообщает портал wday.ru.

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