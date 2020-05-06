«Как один день»: звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь отметила с мужем 10-летнюю годовщину свадьбы

Бывшие участники реалити-шоу «Дом-2» Сергей и Дарья Пынзарь отметили оловянную свадьбу – со дня появления их семьи прошло 10 лет. Об этом Дарья сообщила на своей странице в Instagram и поделилась кадрами праздника.

«Даже не верится! Спасибо любимый @pinzar_sergei за то, что ты у меня самый лучший!» — подписала снимок девушка. А супруг в своем аккаунте отметил: «10 лет как один день».

На снимках, которыми поделились Пынзари с подписчиками, Даша и Сергей предстали в окружении огромного количества воздушных шаров, а в руках у девушки находится огромный букет роз. Оказалось, что Сергей втайне от возлюбленной устроил ей такой неожиданный подарок, украсив их жилье праздничной атрибутикой.

Дарью и Сергея свел вместе популярный телепроект «Дом-2». Сначала девушка пыталась строить любовь с Рустамом Солнцевым, затем с Андреем Черкасовым, но семейное счастье нашла лишь с Сергеем Пынзарем. У пары двое детей – 9-летний Артем и 4-летний Давид. Сегодня семейство проживает в Турции.