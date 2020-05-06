«Смотрю и радуюсь»: Собчак прокомментировала отношения Виторгана с Нинидзе

По мнению светской львицы, актер стал более инициативным с другой возлюбленной.

На YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» его ведущая заговорила с Екатериной Варнавой о прошлых отношениях и слабых мужчинах. Поводом для разговора послужило известие о расставании звезды Comedy Woman с Константином Мякиньковым. Неожиданно выяснилось, что это произошло уже год назад.

Ксения удивилась, что Варнава в принципе связалась с таким слабым мужчиной. Екатерина ответила, что это было одной из причин их развода. И он, к слову, пошел для хореографа на пользу. Сразу после расставания мужчина, к примеру, купил себе квартиру, чем немало удивил Варнаву, по-прежнему арендующую жилье.

Собчак тоже призналась, что ее экс-благоверный Максим Виторган стал гораздо сильнее и лучше в романтической связи с актрисой Нино Нинидзе.

«Я на него смотрю и радуюсь, что он в новых отношениях, у него прекрасная красавица-девушка. Он гораздо более инициативный!» — удивилась ведущая.

По словам Ксении Анатольевны, то, что Максим изменился в лучшую сторону, замечают даже друзья. Она негодует: «Почему все эти годы я была локомотивом»?

Варнава заметила, что ведущая тоже преобразилась в браке с Константином Богомоловым. И в этих отношениях она, напротив, стала более слабой (в хорошем смысле слова) и женственной.