Мария Шарапова призналась Джоковичу, какой суперспособностью хотела бы обладать

Бывшая теннисистка Мария Шарапова во время прямого эфира в Instagram с первой ракеткой мира среди мужчин-профессионалов сербом Новаком Джоковичем ответила на вопрос, какой бы суперспособностью хотела обладать. Как сказал Джокович, он мечтает научиться летать и телепортироваться. При этом он спросил Шарапову о ее мечтах в этом направлении.

«Я немного Шерлок Холмс, поэтому было бы здорово превращаться в невидимку. Не для того, чтобы за кем-то смотреть, а для того, чтобы меня не замечали». Мария Шарапова

Отметим, что в конце февраля нынешнего года Мария Шарапова неожиданно для многих заявила, что завершает свою профессиональную карьеру. Ей на тот момент было 32 года.

Мария Шарапова считается одной из самых высокооплачиваемых спортсменок в мире. У нее даже после завершения карьеры очень много рекламных контрактов. За свою карьеру она выигрывала пять турниров «Большого шлема». Причем побеждала на всех покрытиях.

Отметим, что Мария Шарапова пока ни разу не была замужем. При этом в разное время у нее были романы с известными спортсменами. Около десяти лет назад она встречалась со словенским баскетболистом Сашей Вуячичем, который на тот момент играл в самой сильной лиге мира НБА. Спустя два года она рассказала, что они расстались.

Широкую известность получил ее роман с болгарским теннисистом Григором Димитровым. Звездную пару часто видели вместе. Наконец, в 2018 году она заявила, что сейчас в отношениях с британским миллионером Александром Гилксом. Шарапова, без всякого сомнения, считается одной из самых завидных невест мира.