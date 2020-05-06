«Научилась стирать и готовить»: Виктория Боня похвасталась своими успехами за время карантина

Популярная модель и телеведущая заявила, что через неделю всем разрешат постепенно выходить из дома.

Бывшая участница проекта «Дом-2» Виктория Боня в Instagram заявила, что через неделю всем жителям России постепенно разрешат выходить из дома. Пока же есть возможность, находясь на самоизоляции, научиться многим вещам.

«Я за этот карантин уже научилась готовить, стирать и выводить пятна от кофе, преподавать дыхание и гимнастику для лица, делать шикарный мейк, бегать в гору, используя новые дыхательные техники, читать на французском».

Виктория Боня

Как сказала Виктория Боня, за время карантина она заметила интересную особенность. Люди, как она сказала, очень разные. Одни сидят на месте и все время жалуются. Другие же, напротив, не могут бездельничать и постоянно чем-то занимаются.

Отметим, что Виктория Боня знаменита своими романами с миллионерами. К примеру, ребенка, дочку Анджелину Летицию, она родила от бизнесмена из Ирландии Александра Смерфита. С ним, правда, впоследствии рассталась.