«Внутренний мир наполняется энергией»: 80-летний Виторган скучает по даче в Юрмале

80-летний муж Ирины Млодик на личной страничке в Instagram поделился с поклонниками очередными откровениями. Так, Эммануил Виторган дал понять, что за время домашней изоляции ему успела порядком наскучить однообразность пейзажа. По словам актера, он с удовольствием бы отправился в Юрмалу. Народный артист России признался, что очень скучает по даче, морскому воздуху и песчаным пляжам. К слову, этот латвийский городок давно облюбовала и Примадонна отечественного шоу-бизнеса. Ни для кого не секрет, что практически каждое лето Алла Борисовна вместе с семьей отдыхает в Юрмале. 71-летняя Пугачева не упускает случая навестить близкую подругу Лайму Вайкуле.
В беседе с поклонниками Эммануил Гедеонович подметил, что весь его внутренний мир словно наполняется живительной энергией стоит ему только приехать в Юрмалу. Артист признался, что уже давно неравнодушен к этому городу, как и многие другие его знакомые. Путешествовать Виторган предпочитает со своей супругой Ириной Млодик. Пара воспитывает двух общих детей: двухлетнюю Этель и маленькую Клару, в августе крохе исполнится годик.
«Безумно скучаю по моей родной Юрмале… По морскому воздуху, песочку, запаху сосен и нашей любимой даче! Внутренний мир будто наполняется живительной энергией, стоит только въехать в Юрмалу! А были ли вы когда-нибудь в Юрмале, в этом всеми любимом городе?!» — обратился к поклонникам Эммануил Виторган.