«Жалко»: Валерия поддержала 7-летнего Сашу Плющенко в медийном скандале

Накануне Яна Рудковская и Евгений Плющенко ужаснулись тому, что в прессе их сына сочли «ненормальным».

Семья Яны Рудковской и Евгения Плющенко вновь оказалась в эпицентре скандала. Причем героем стал их маленький наследник, семилетний Саша. На одном из новостных порталов в Сети появилась информация, что у мальчика не все в порядке со здоровьем, и даже был указан диагноз. Прочитав это, мать пришла в ярость. Она гневно пригрозила судебными разборками изданию и привлекла адвокатов.

Рудковскую поддержали многие звезды шоу-бизнеса. Заняли сторону продюсера и ее семьи Наталья Водянова, Татьяна Навка, Филипп Киркоров, Дима Билан и многие другие селебрити. Решила не оставаться в стороне и певица Валерия. Она написала в своем Instagram, что ярким и талантливым детям всегда достается больше всего – не только побед, но и зависти и сплетен.

«Жалко, когда в медийные жернова попадает ребёнок. Я очень сочувствую, в первую очередь, родителям, которые страшно переживают несправедливость» — выразилась Валерия.

Певица надеется, что сам Саша не узнает ничего о том, что пишут о нем в прессе. И продолжит идти только вперед.