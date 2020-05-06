Высокие скулы и тонкая талия: Мейхер-Грановская показала, как выглядела в 16 лет

В свои 38 лет Надежда Мейхер-Грановская сумела построить не только певческую карьеру, но и обзавестись семьей. У знаменитости трое детей. Первенца — сына Игоря — экс-солистка группы «ВИА Гра» родила в августе 2002 года. Отцом мальчика стал бизнесмен Александр Лищенко. В отношениях с российским предпринимателем Михаилом Уржумцевым на свет появились еще две наследницы — Анна, в марте девочке исполнилось восемь лет, и Мария, она на три года младше своей сестренки.

Помимо того, что Мейхер-Грановская занимается выпуском собственной линии женской одежды, она пробует свои силы в кинематографе. Так, в интервью на ток-шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале Надежда рассказала о своей героине в многосерийной ленте «Ничто не случается дважды». Знаменитость не стала скрывать, что со всей ответственностью подошла к съемочному процессу. Будучи певицей, Мейхер-Грановская сделала все от себя зависящее для того, чтобы ее персонаж запомнился телезрителям. Примечательно, что участвуя в различных проектах, Надежда успевает также проводить время с семьей и детьми. Артистка очень привязана к сыну и дочерям.

На днях в Instagram певица поделилась архивным фото из личного альбома, показав, как она выглядела в 16 лет. Этот снимок был сделан 22 года назад. Перед объективом фотокамеры позировала еще совсем юная девушка, с высокими скулами, тонкой талией и осанкой танцовщицы.