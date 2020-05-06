Ольга «Солнце» вспомнила, как увела титул «Королевы «Дома-2» у Бузовой и Дашко

По словам бывшей участницы телестройки, многие раньше времени списали ее со счетов.

Бывшая участница проекта «Дом-2» Ольга «Солнце» в Instagram поделилась самыми радостными моментами от своего пребывания на шоу. По ее словам, проект многое ей в свое время дал. Прежде всего, ей было очень приятно выступать на таких площадках, как «Олимпийский» и «Ледовый дворец». Однажды ей вообще удалось спеть при аудитории в 42 тысячи человек. Как сказала Николаева (настоящая фамилия девушки), их песни даже не звучали в ротации на радио, но при этом огромное количество людей ей подпевало во время концертов.

Также Ольга вспомнила, как выиграла на шоу титул «Королевы «Дома-2». Ей достался главный приз — автомобиль. Причем никто ее изначально не причислял к фаворитам. Да и сама она всячески саботировала этот конкурс.

«Захотела выиграть только в финале, когда нас осталось трое (Бузова, Дашко и я) и меня списали со счетов, отсняв на обложку журнала «потенциальную победительницу», точнее двух! Короче всех, кроме меня! Пришлось побеждать!» Ольга Солнце

Кстати, в итоге Ольга «Солнце» подарила машину матери. Для женщины было шоком, когда на ее дочь навалилась такая внезапная слава. Также на шоу Николаева победила в конкурсе «Человек года». Ей заплатили неплохую сумму, которая позволила ей потом безбедно жить в Москве.