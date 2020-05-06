Стало известно, как Меган Маркл и принц Гарри отметят день рождения сына

Маленький Арчи — наследник принца Гарри и Меган Маркл — отмечает свой первый день рождения. Крохе исполняется годик и родители планируют приложить все усилия, чтобы событие стало знаковым.

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Несомненно, пандемия коронавируса внесла свои коррективы и грандиозные планы пришлось пересмотреть. Изначально планировалось, что день рождения малыша встретят в Великобритании, но от пышной вечеринки и знаменитых гостей пришлось отказаться.

Мероприятие отметят в семейном кругу, торт будет настоящим, а вот гости — виртуальными.

Королевский эксперт Кэти Николл рассказала о подробностях предстоящего события. Ожидается, что поздравить малыша по Zoom позвонят Ее Величество и дети герцогов Кембриджских.

«Дети не видели своего двоюродного брата уже несколько месяцев. А для малышей это срок — Арчи сильно вырос», — говорит Николл.

Торт мама именинника испечет лично. Меган Маркл любит готовить и не стала доверять никому важный десерт. Скорее всего, угощение будет не только вкусным, но и полезным. Кэти Николл предполагает, что герцогиня сделает выбор в пользу органики и минимизирует сахар — давно известно, что она придерживается здорового образа жизни.

Что касается подарков, то вряд ли Арчи получит какие-то особые презенты. Во-первых, ребенок еще слишком мал, а во-вторых, у него есть все необходимое. Тем не менее, не исключены подарки «со смыслом», вроде пожертвований в различные благотворительные фонды.

Николл не исключает, что в обозримом будущем в семье герцога и герцогини Сассекской может появиться второй ребенок. Сейчас пара занята обустройством дома в Лос-Анджелесе, но этот вопрос тоже обсуждается.

«У Арчи может появиться брат или сестра. Похоже, им нравится суета и оживленность, и я действительно не удивлюсь, если мы скоро услышим объявление о беременности», — заключает эксперт.

Пока наследник всецело владеет вниманием родителей, а в друзьях у него бигль Гай и лабрадор Оз.

Тем временем бывший коллега Меган Маркл поделился историей о совместном сотрудничестве с актрисой. Он заявил, что у жены принца Гарри несносный характер, а также странные привычки, пишет сайт OA.

