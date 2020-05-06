Пелин Карахан из «Великолепного века» на самоизоляции увлеклась живописью

35-летняя Пелин Карахан, как и многие другие знаменитости, придерживается всех правил домашней изоляции на фоне распространения пандемии. Незапланированные майские каникулы в отсутствие новых проектов актриса из турецкого сериала «Великолепный век» проводит с семьей. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, вместе с мужем-бизнесменом Бедри Гюнтаем знаменитость воспитывает двоих детей. Первенец пары появился на свет в декабре 2014 года. Али Демиру уже исполнилось пять лет. У мальчика есть младший братик — Джан Эюп, в марте наследник Пелин отпраздновал свое трехлетие.

В беседе с поклонниками Карахан призналась, что день рождение Джана они отпраздновали скромно и по-домашнему, отказавшись от праздничной вечеринки, аниматоров и гостей. Так, звездная мама порадовала именинника тортом, накрыв стол на кухне. Малыша поздравили только члены семьи. Пелин не захотела устраивать массовое торжество.

Ко всему прочему, на днях актриса из «Великолепного века» рассекретила, чем она занимается на карантине. Как выяснилось, возлюбленная Бедри Гюнтая увлеклась живописью. По словам девушки, она обнаружила незаконченную картину, которую начала рисовать еще много лет назад. И вот теперь на домашней изоляции у Пелин появилось свободное время для того, чтобы поработать над холстом.

«Я вернулась к картине, которую начала много лет назад. Все к лучшему… и то, что пришло ко мне в этот период времени. Теперь смогу дорисовать, больше так не оставлю», — отметила Карахан.

Напомним, что в сериале «Великолепный век» актриса сыграла одну из главных ролей — Михримах султан. Пелин перевоплотилась в дочь Хюррем султан и султана Сулеймана. Партнерами Карахан по съемкам стали: Халит Эргенч, Мерьем Узерли, Бурак Озчивит, Нур Феттахоглу и многие другие.