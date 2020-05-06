«Наши селебрити решили возглавить парад уродов»: Канделаки заступилась за семью Рудковской

Как отметила телеведущая, сегодня желтой прессе неважно, кто попал под раздачу ребенок или взрослый человек.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в Instagram высказалась об истории вокруг сына продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Саши, у которого СМИ нашли некие «психические отклонения» в развитии. Как известно, мать ребенка решила обратиться в суд. Она хочет наказать журналистов за сплетни о ее семье.

Как сказала Канделаки, история с Гном Гномычем стала водоразделом, где авторская грязь как вариант нормы граничит с миром, в котором автор текста опустился до уровня маргинала.

«Многие наши селебрити решили возглавить парад уродов. Поскольку нормальное поведение у них уже не покупают, начинается вся эта голубокровная грязь и пивная риторика». Тина Канделаки

Канделаки отметила, что в этой войне прессе неважно, кто попал под раздачу. Непроверенные факты идут в адрес даже детей. Как заметила телеведущая, когда Саша Плющенко подрастет, то просто не будет обращать внимания на гневные отзывы в свой адрес, оставив своих недоброжелателей, как она выразилась, на свалке истории.

Добавим, что после истории с Гном Гномычем семью Рудковской и Плющенко поддержали многие звезды. Все они знают Сашу Плющенко как очень талантливого и умного мальчика. Добавим, что мальчик уже несколько лет профессионально занимается фигурным катанием. Он на соревнованиях уже не раз побеждал и занимал призовые места. Причем обыгрывал более взрослых соперников. Отец ребенка Евгений Плющенко говорил, что его цель сделать сына олимпийским чемпионом.