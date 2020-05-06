«Так хочется в Нью-Йорк»: Марина Зудина призналась, что устала от самоизоляции

По словам актрисы, жизнь – это энергия, которой ей сейчас очень недостает.

Актриса Марина Зудина, супруга скончавшегося несколько лет назад актера и режиссера Олега Табакова, в Instagram заявила, что ей сейчас на самоизоляции очень не хватает энергии большого города. Как она заметила, у нее наступило время постоянных зависаний и какой-то замедленной съемки, в действиях отсутствует динамика.

«И так хочется в Нью-Йорк, где эта энергия всегда в избытке, хочется запаха весны и утреннего кофе на улицах Парижа и такой забытой московской суеты. Все-таки жизнь — это энергия!»

Марина Зудина

Как сказала актриса, сейчас у нее в голове сидит, по сути, только одна мысль. Когда пандемия наконец-то отступит, и она сможет вздохнуть, как и все россияне полной грудью. Как сказала Зудина, ресурсы онлайн-общения все же не безграничны.

Ранее Марина Зудина в одной из бесед с журналистами отмечала, что в последнее время ей стало меньше поступать предложений о съемках. Впрочем, трагедии она из этого делать не собирается.