«Требует денег»: стало известно о соглашении между Башаровым и Шевырковой

Марат Башаров в дни самоизоляции неожиданно приобрел невероятную популярность. Однако известность актер получил не самую приятную. В программе «Секрет на миллион» он признался, что поднимал руку на женщин, кроме того, сам выложил в Сеть видеоролик, на котором его жена угрожает полицией и обвиняет в том, что он в алкогольном опьянении ухаживал за сыном.

Однако до сих пор угрозы Елизаветы остаются угрозами, а актера так никто и не привлек к ответственности, если предположить, что таковая действительно была необходима.

Как оказалось, между Башаровым и его бывшей женой, родившей ему сына Марселя, заключено своеобразное соглашение. Как пишет КП, артист, якобы, обязан содержать Шевыркову и их сына, а она не должна приводить домой мужчин.

«Лиза устроила себе шикарную жизнь за его счет. Она живет у него на иждивении, идти работать не собирается. А он очень любит ребенка. Эта женщина постоянно у него требует денег», — объяснила ситуацию приятельница артиста фигуристка Ирина Лобачева.

Кстати, ранее артист раскрывал размер этой материальной помощи. И он, стоит заметить, весьма внушительный.