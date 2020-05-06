«Какое-то издевательство»: Бледанс нарядила «солнечного» сына в женское платье

Далеко не всем поклонникам актрисы понравился ее челлендж.

Эвелина Бледанс решила быть в тренде и принять участие в челлендже с переодеванием. В пару себе она выбрала восьмилетнего сына Сему с синдромом Дауна. Шутка звезды понравилась, увы, далеко не всем.

На опубликованном видео артистка вначале кокетничает перед камерой в шикарном голубом платье с голой спиной и в шляпке, а мальчик в желтом домашнем комбинезоне. Потом они меняются нарядами. Эвелина двигается под музыку довольно артистично, у малыша же на лице написано полное безразличие к происходящему. А в платье со сползшим платьем на плечо он выглядит, мягко говоря, не совсем привычно.

«Вы такая умница! Ваш ребенок выглядит прекрасно, намного здоровее и счастливее, чем у Рудковских», «Какие же Вы классные, самый лучший челлендж, вы самая лучшая мама и у Вас самый прекрасный сынок», «Сема рвет публику, молодец сыночек, ты лучше всех», — похвалили подписчики Бледанс.

Однако немало нашлось и тех, кому юмор звезды откровенно не понравился.

«Мне кажется, какое-то издевательство над парнишкой», «Может он не понимает? К чему вообще мальчика наряжать в платье? Это весело?», «Я сказала мужу и сыну – раздевайтесь! Будете танцевать в моих платьях и туфлях! Оба покрутили мне пальцами у виска и разошлись по своим делам», — высказались они.

Бледанс на критику ответила, что, если бы Семе происходящее не нравилось, он бы в этом не участвовал.