«Проста, как хлебушек»: Толкалина намекнула на расставание с любимым мужчиной

Актриса призналась, что ее часто обманывали, но она не перестает верить людям.

Любовь Толкалина намекнула на расставание с мужчиной. 42-летняя актриса начала встречаться с телеведущим британского происхождения Джоном Уорреном в феврале 2019 года. Тогда беды ничего не предвещало и знаменитость выглядела достаточно счастливой. Недавно же Любовь поделилась с аудиторией пространными размышлениями. Актриса призналась, что всегда отличалась особой доверчивостью, из-за чего на регулярной основе ошибалась в людях. Толкалину неоднократно обманывали, поскольку из-за собственного характера она боялась перепроверять, демонстрировать подозрительность.

«Я – лох!!!! Я проста, как хлебушек, как сказала бы моя дочь… Безмерно страдаю от собственной доверчивости. Такой человек то и дело рискует оказаться обманутым. Этим могут воспользоваться не слишком порядочные люди. Причем сам лопушок не будет замечать, что им просто манипулируют и пользуются», — порассуждала она.

Толкалина задалась вопросом – как научиться совмещать в себе открытость и состояние быть всегда начеку. Пока у нее это совсем не получается.

Аудитория Любови всерьез обеспокоилась подобным направлением разговора. Некоторые напрямую предложили актрисе помощь, а другие предположили: уж не о Джоне ли идет речь? Третьи, в свою очередь, посоветовали артистке «просто слушать свое сердце». Протянула Толкалиной руку поддержки и Екатерина Стриженова, в комментариях она подметила, что и сама перестала верить людям, поскольку часто становилась жертвой обмана.