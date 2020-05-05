«Куколка»: Наталья Подольская принарядилась в меха ради домашнего показа мод

37-летняя Наталья Подольская принарядилась в меха ради домашнего показа мод. Вот уже второй месяц певица вместе с супругом Владимиром Пресняковым, маленьким сыном Артемием и близкими родственниками находится на самоизоляции. В недавнем прямом эфире певица призналась: постоянное нахождение в четырех стенах стало пагубно сказываться на общении с супругом — влюбленные начали ссориться по мелочам.

Чтобы не провоцировать конфликты, Подольская все больше уделяет времени себе и своей внешности. Так, во вторник, 5 мая, певица решила устроить дома показ мод. Наталья специально кокетливо приспустила с плеч рукава махрового белого халата, чтобы образ смотрелся искуснее, а также добавила к нему многослойные, похожие на египетские, золотые украшения. Колени артистка прикрыла натуральным белым мехом.

«Задача номер 1 — улыбаться во всех жизненных ситуациях», — посоветовала она своей аудитории.

В комментариях люди подметили: самоизоляция абсолютно не сказывается на внешнем виде исполнительницы. Наталья практически не изменилась и продолжает радовать их уютными кадрами. «Куколка», «Какой красивый цвет!», «Ваша улыбка озаряет наши сердца», «Чего бы не улыбнуться, раз такая хорошенькая и знает об этом», — подытожили они.