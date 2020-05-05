«Красивые невозможно»: Джанабаева в жакете и джинсах спела вместе с Меладзе на карантине

Из-за пандемии коронавируса многие вынуждены сидеть дома. Карантин оставил без работы большую часть артистов. На время стала домохозяйкой и Альбина Джанабаева. Теперь порой она целый день проводит на кухне, готовя ватрушки, плюшки и другие вкусности. Соцсети певицы заполнили архивные снимки. Она предпочитает не делиться семейными фото, поэтому увидеть ее с мужем и сыновьями — большая редкость.

Но недавно Константин Меладзе и Вера Брежнева спели дуэтом в домашней обстановке. Их примеру последовали и Валерий с Альбиной. Они предстала в уютных нарядах и вместе спели хит «Мегаполисы». Джанабаева предстала не в вечернем платье, а широких джинсах и белоснежном жакете. Волосы она собрала в небрежный пучок. Меладзе тоже отошел от привычного стиля, надев поверх футболки рубашку.

«Домашний концерт. Держим форму. Мечтаем о скорейшей встрече со зрителями», — отметил он.

Поклонники были рады видеть супругов, многие одарили звездную семью комплиментами. «Очень красиво! Невероятные», «Альбина, вы глубокий человек, и какая-то домашняя, теплая», «Красивые невозможно», «Так друг другу подходите», «Красивая пара», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что в свое время Меладзе оставил первую жену ради Джанабаевой. Они поженились в 2014 году, после рождения второго сына. А от первого брака у певца есть три дочери.