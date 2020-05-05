«Какие вы сладкие»: 29-летняя дочь Юдашкина поделилась домашним снимком с сыновьями

29-летняя дочь Валентина Юдашкина, Галина, поделилась теплым снимком с сыновьями – пятилетним Анатолием и двухгодовалым Аркадием. Недавно старший ребенок девушки отметил день рождения, но из-за пандемии коронавируса пышного праздника не получилось. Специально для малышей Галина как заботливая мама подготовила именинный торт, свечи на нем братья задували вдвоем.

На днях же Галина призналась – и она, и ее дети устали постоянно находиться в замкнутом пространстве.

«Уже очень хочется посидеть в ресторанчике, пойти в кино, обнять близких друзей. Я уверена, все плохое останется в прошлом», — поделилась своими переживаниями она.

Чтобы поддержать собственный боевой дух и настроение своей аудитории Галина поделилась домашним снимком с мальчиками. По лицам детей нельзя сказать, что они скучают в четырех стенах – и Анатолий, и Аркадий выглядят бодрыми и с особой нежностью жмутся к любимой маме.

«Какие вы сладкие», «Как же детки быстро растут, время неумолимо», «Мальчикам и вам здоровья, беречься очень нужно!» — решили поддержать ответно наблюдатели.