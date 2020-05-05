«Очень переживал»: резидент Comedy Club Андрей Бебуришвили не смог отобраться на «Холостяк»

26-летний комик никогда не жаловался на проблемы в личной жизни.

26-летний резидент Comedy Club Андрей Бебуришвили не смог отобраться в качестве героя на новый сезон «Холостяка». Ирине Шихман в YouTube-шоу «А поговорить?» юморист откровенно рассказал, что никогда не имел проблем с противоположным полом, но жениться все равно не спешил. Сейчас Андрей уже давно живет с девушкой, чье имя тщательно скрывает, поскольку уверен – она не одобрит публичного обсуждения их чувств.

«Мне нравилось приходить в пустую квартиру и понимать, что никто не компостирует мне голову. Хочу – лежу, носки складываю в одном месте. А потом мне стало одиноко. Тогда я понял, что нужно целенаправленно кого-то искать. Лишь позже я понял – когда целенаправленно кого-то ищешь, все мимо», — поделился он своим видением.

В определенный момент Бебуришвили захотел даже отобраться на «Холостяк». Однако, карьера завидного жениха успехом не увенчалась: Андрея просто не взяли, сославшись на проблемы с бюджетом.

«Я очень переживал из-за этого. А потом разозлился еще больше, потому что потом увидел, как Бузова и Батрутдинов с 60 людьми сидят на островах и вкусно едят», — рассказывает он.